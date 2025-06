Un medico siriano condannato all’ergastolo in Germania per crimini contro l’umanità

Un episodio che scuote le coscienze e mette in luce i drammi nascosti dietro il conflitto siriano: un medico, accusato di orribili crimini contro l’umanità, condannato all’ergastolo in Germania dopo un lungo e complesso processo. Questa sentenza rappresenta un passo importante nella ricerca di giustizia e verità. Leggi come il sistema internazionale sta affrontando i responsabili di tali atrocità e quale significato abbia questa vittoria per la giustizia globale.

Il 16 giugno un medico siriano accusato di aver torturato oppositori del regime di Bashar al Assad è stato condannato all’ergastolo a Francoforte, in Germania, al termine di un processo durato più di tre anni. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Un medico siriano condannato all’ergastolo in Germania per crimini contro l’umanità

In questa notizia si parla di: medico - siriano - condannato - ergastolo

Un medico siriano condannato all’ergastolo in Germania per crimini contro l’umanità; Lorena, che sognava d'essere medico, e le “attenuanti” di un femminicidio; Il figlio di Rodolfo Sancho condannato all'ergastolo: uccise e smembrò un medico.

Condannato all’ergastolo Giampaolo Amato: l’ex medico uccise moglie e suocera con un mix di farmaci - la Corte d'Assise di Bologna ha condannato all'ergastolo Giampaolo Amato, colpevole di aver ucciso la moglie, Isabella Linsalata ... Segnala fanpage.it

Processo Amato, la sentenza: l’ex medico condannato all’ergastolo - È questa la sentenza per Giampaolo Amato, oculista 65enne ex medico della Virtus accusato del duplice omicidio ... ilrestodelcarlino.it scrive