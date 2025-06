Un ingente quantitativo di hascisc trovato nel frigo bar | nei guai un giovane brindisino

Un giovane brindisino di 23 anni si trova ora nei guai dopo essere stato scoperto con un ingente quantitativo di hascisc nascosto nel frigo bar della sua camera. La scoperta ha scosso il rione Paradiso, mettendo in luce un giro illecito che coinvolge sostanze stupefacenti e giovani alle prime esperienze criminali. La vicenda si conclude con l’arresto in flagranza da parte della polizia, ma resta ancora aperta la domanda: quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata vicenda?

BRINDISI – Aveva nascosto nove chili di hascisc, nel frigo bar della sua camera da letto, in un appartamento al rione Paradiso. Un brindisino di 23 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dai poliziotti della Squadra Mobile di Brindisi diretti dal. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Un ingente quantitativo di hascisc trovato nel frigo bar: nei guai un giovane brindisino

