Un incontro pubblico per promuovere la donazione del plasma

L'Avis provinciale di Ravenna invita la comunità a scoprire l'importanza della donazione del plasma attraverso il ciclo di incontri pubblici "Plasmati". Dopo il successo della serata inaugurale a Lugo, il secondo appuntamento si svolgerà giovedì 19 giugno alle 20.30 presso la Sala D’Attorre in via Ponte Marino 2 a Ravenna. Un'occasione unica per informarsi, sensibilizzare e contribuire alla salute collettiva — perché ogni goccia conta.

L'Avis provinciale di Ravenna promuove il secondo appuntamento del ciclo di incontri pubblici dedicati al plasma, intitolato "Plasmati". Dopo la serata inaugurale di Lugo, l'incontro si terrà giovedì 19 giugno alle 20.30 alla Sala D'Attorre in via Ponte Marino 2 a Ravenna.

