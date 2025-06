Un incontro gratuito dedicato ai caregiver di persone in declino cognitivo

Se sei un caregiver o semplicemente interessato a conoscere meglio le sfide delle demenze, non perdere l'occasione di partecipare a questo incontro gratuito a Cesena. Un momento di confronto e supporto pensato proprio per te, presso il suggestivo Ristorante Le Scuderie in zona Ippodromo, giovedì dalle 18 alle 20. Unisciti a noi per scoprire risorse, consigli e condividere esperienze con chi vive questa realtà . Ti aspettiamo!

A Cesena, presso il Ristorante Le Scuderie in zona Ippodromo, giovedì dalle 18 alle 20 si terrĂ un incontro gratuito, aperto a chiunque sia toccato dal tema delle demenze e desideri ricevere informazioni utili su questo delicato argomento. L'evento, promosso dall'Associazione Amici di Casa.

