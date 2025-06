Un impegno reale e costante per raccontare la nostra terra

"FARE IMPRESA in Sardegna significa molto più che produrre birra: è un impegno concreto nei confronti di una terra unica e autentica. Il legame con l'isola è da sempre al centro dell'identità di Ichnusa ", dice Paolo Ciccarelli, direttore del Birrificio Ichnusa. Quella di Ichnusa è una storia iconica che racconta, attraverso una birra, l'orgoglio e l'identità di una Regione intera. Da sempre prodotta in Sardegna, nel 2017 ha avviato una distribuzione nazionale delle sue birre. Una scommessa vinta, che ha cambiato il mercato della birra in Italia e un registro di comunicazione iconico diventato vero e proprio caso studio tra gli addetti ai lavori.

