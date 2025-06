Un futuro per l’ex colonia Ipost | Prima di tutto la sicurezza poi trasformazione in risorsa

Il futuro dell’ex colonia Ipost di Prunetta rappresenta una sfida cruciale tra sicurezza e riqualificazione. Mentre si solleva il problema della presenza di amianto e dei rischi per la salute, si apre anche la possibilità di trasformare questa ex area in una risorsa preziosa per la comunità. La recente interrogazione del consigliere Capecchi sottolinea l’urgenza di trovare un equilibrio tra tutela e sviluppo, affinché questa vicenda possa trovare finalmente una soluzione concreta e sostenibile.

Sul destino della ex colonia Ipost di Prunetta c'è una interrogazione del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alessandro Capecchi, portavoce dell'opposizione. "Sulla vicenda annosa del complesso Ex-Ipost a Prunetta – fa sapere Capecchi – ho presentato una interrogazione al presidente Giani e all'assessore competente, per una serie di motivi. Intanto la salute, visto che sembra sicura la presenza di amianto e non sono esclusi altri materiali inquinanti, fra i cumuli di rifiuti e calcinacci presenti, che vanno in ogni caso monitorati e poi trasferiti con una adeguata indagine. Poi la sicurezza, perché, nonostante i cartelli, la struttura che ospitava una colonia e un albergo-centro vacanze e che si sviluppa in circa 60mila metri quadrati nel comune di San Marcello Piteglio, praticamente è ad accesso libero per chiunque voglia addentrarsi.

