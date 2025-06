Un' estate a Villa Vogel | la magia del teatro di figura torna a Firenze per la quarta edizione

Preparati a vivere un’estate indimenticabile a Firenze con "Un'Estate a Villa Vogel", la magica rassegna di teatro di figura che torna per la sua quarta edizione. Un’occasione speciale per bambini e famiglie di immergersi in storie incantate sotto il cielo estivo, all’insegna di divertimento, creatività e meraviglia. Dieci appuntamenti imperdibili ti aspettano: non perdere l’opportunità di scoprire il fascino di questa tradizione teatrale che conquista grandi e piccini.

L'Estate Fiorentina 2025 si arricchisce di un appuntamento ormai atteso e amato: "Un'Estate a Villa Vogel", la rassegna di teatro per ragazzi e famiglie giunta alla sua quarta edizione. Curata dalla storica compagnia fiorentina I Pupi di Stac, l'iniziativa promette dieci eventi imperdibili.

Martedì 10 giugno 2025 ? Ore 17:00 Parco di Villa Vogel Spettacolo “L'uomo che piantava gli alberi” Immaginate un luogo desolato, senza alberi, senza acqua, dove tutto sembra abbandonato. È qui che un uomo speciale decide di fare qualcosa di incr Vai su Facebook

