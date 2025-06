Un difensore è già in area quando parte il rigore e spazza la ribattuta | conosceva bene la Regola 14

Nel cuore di una finale di playoff emozionante, il calcio si trasforma in una partita di astuzia e strategia. Egiluz, difensore del Mirandes, ha dimostrato di conoscere alla perfezione la regola 14, agendo con incredibile intelligenza nel momento cruciale. La sua mossa ha cambiato le sorti dell'incontro, lasciando tutti senza parole. Scopriamo insieme come questa azione ha scritto una pagina memorabile nel calcio spagnolo.

Durante la partita di andata della finale del playoff per la promozione nella Liga spagnola tra Mirandes e Oviedo c'è stato un episodio molto particolare: tutto sembrava portare alla ripetizione del calcio di rigore sbagliato dagli ospiti, ma il difensore del Mirandes Egiluz sapeva benissimo quello che faceva mentre entrava in area prima che il pallone lasciasse il dischetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

