Un Crocevia tra le Nuvole trekking al Rifugio Vincenzo Sebastiani

Un crocevia tra le nuvole: trekking al Rifugio Vincenzo Sebastiani. Immergiti nell’incantevole Parco Naturale Regionale del Velino Sirente, tra paesaggi mozzafiato e atmosfere serene. Attraversa sentieri che svelano panorami unici e natura selvaggia, conducendoti a 2100 metri di altitudine sulla suggestiva sella panoramica di Colletto di Pezza. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile tra cielo e terra, lasciandoti conquistare dalla magia di questo angolo di paradiso.

Un itinerario nel cuore del Parco Naturale Regionale del Velino Sirente, nella suggestiva località di Colletto di Pezza. La destinazione è il Rifugio Vincenzo Sebastiani, situato a 2100 metri di altitudine, a cavallo di una piccola sella panoramica. Il percorso attraversa scenari quanto mai.

