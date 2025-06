un calcio violento alla testa e insulti

scena che ho vissuto è rimasta impressa nella mia mente come un incubo. La violenza brutale e l’indifferenza del colpevole sono un pugno nello stomaco, lasciando un senso di incredulità e paura. Un episodio che ci ricorda quanto la brutalità possa sfociare in tragedia e quanto sia fondamentale restare vigili e solidali.

Prima un urlo atroce, poi la frase "Smettila, lasciala stare". Un ragazzo, che vive nel palazzo di fronte al luogo dell’ omicidio, racconta la scena. "Quando ho sentito gridare mi sono affacciato alla finestra – spiega –. Ho visto una donna a terra in una pozza di sangue. E un uomo vicino: nonostante lei fosse immobile ed esanime, lui ha sferrato un calcio fortissimo in testa. Ha camminato un po’ intorno e poi si è seduto sulla panchina. E la insultava. ”Ammazzatelo” ha gridato qualcuno dal bar. ”Ha un coltello, non avvicinatevi” ha risposto qualcun altro. Attimi terribili. Una scena atroce, non riuscivo a capire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it