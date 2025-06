Un atleta dovrebbe essere molto attento a che cosa mangia | Basetti critica i piatti scelti da Yamal in Sicilia

L'attento atleta sa che ogni scelta alimentare può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. Dopo il trionfo in Liga con il Barcellona e la delusione in Nations League, Lamine Yamal si gode le meritate ferie a Pantelleria, immerso tra mare e relax. Tuttavia, il professor Matteo Bassetti ha espresso critiche sulla scelta dei piatti dello sportivo siciliano, sottolineando quanto un'alimentazione corretta sia fondamentale per mantenere alte prestazioni e salute a lungo termine.

Dopo la vittoria in Liga con il Barcellona e la sconfitta in finale di Nations League contro il Portogallo, Lamine Yamal si gode un periodo di ferie prima di ripartire per la stagione 202526. Il campione del Barcellona ha scelto la Sicilia, con esattezza Pantelleria, per riposarsi. Tra mare, sole, relax e cibo, è però arrivata una critica pubblica da parte del professor Matteo Bassetti. Il medico di malattie infettive ha criticato apertamente su X l’alimentazione del classe 2007 del Barcellona, scrivendo: “Ecco una foto postata da Lamine Yamal che era in vacanza in Italia a Pantelleria. Un atleta e giovane talento, forse il migliore al mondo, un idolo per le nuove generazioni che dovrebbe essere molto attento allo stile di vita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it