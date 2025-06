‘Un anno di Zapping e Streaming’ assegnati i premi Moige

Il Moige ha premiato i protagonisti dell'intrattenimento family-friendly con l’evento "Un anno di Zapping e Streaming", ospitato nella storica Aula dei Gruppi Parlamentari. Un riconoscimento importante per chi ha saputo coinvolgere le famiglie italiane attraverso tv, social e digital. Questa cerimonia celebra l’eccellenza nel rispetto dei valori familiari, dimostrando come contenuti di qualità possano unire e intrattenere tutte le età. La stagione 2024-2025 si apre così con nuove energie e speranze per il mondo dell'intrattenimento a misura di famiglia.

Il Moige (Movimento italiano genitori) ha celebrato oggi i migliori contenuti family-friendly dell'anno con l'evento "Un anno di Zapping e di Streaming", ospitato dalla Camera dei Deputati nella Nuova aula dei Gruppi Parlamentari. È stato premiato chi ha saputo conquistare il cuore delle famiglie italiane attraverso tv, digital, social nella stagione 2024-2025.

