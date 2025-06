Un anno da incorniciare per la Pallavolo Chieti 1996 | promozione in serie C e argento nazionale under 12

passione e dedizione dimostrata dalle ragazze, che hanno saputo affrontare ogni sfida con grinta e talento. Un anno da incorniciare per la pallavolo Chieti 1996, ricco di emozioni e successi, che testimoniano il forte spirito di squadra e l'impegno costante di tutto il club. Questa promozione rappresenta non solo una vittoria sportiva, ma anche un importante passo avanti nel percorso di crescita e ambizione delle giovani promesse teatine.

"Un traguardo atteso, cercato con determinazione e finalmente conquistato" con queste parole il direttore tecnico Andrea Mancini ha commentato la promozione della squadra femminile della Pallavolo Chieti 1996 in serie C. Un traguardo giunto al termine di una stagione straordinaria dopo la grande.

