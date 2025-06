Un amore a 5 stelle | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera, alle 21:30 su Rai 1, sintonizzatevi su "Un amore a 5 stelle", un romantico viaggio tra sogno e realtà diretto da Wayne Wang. Questa commedia del 2002, ispirata da un’idea di John Hughes e con una colonna sonora di Alan Silvestri, vi sorprenderà con una trama avvincente e un cast stellare. Scopriamo insieme tutti i dettagli di uno dei film più amati degli ultimi anni, che conquista il cuore di tutti.

Un amore a 5 stelle: trama, cast e streaming del film su Rai 1. Questa sera, lunedì 16 giugno 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Un amore a 5 stelle (Maid in Manhattan), film commedia romantica del 2002 diretto da Wayne Wang. Basato su un soggetto di John Hughes, accreditato come Edmond Dantès. La colonna sonora è composta da Alan Silvestri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Marisa Ventura, una madre single che alleva il figlio Ty di 10 anni, lavora come domestica al Beresford Hotel nel cuore di Manhattan. Quando non è a scuola, Ty trascorre del tempo con i compagni di lavoro dell’hotel di Marisa, che pensano che possa essere promossa alla direzione. 🔗 Leggi su Tpi.it