UN AMORE A 5 STELLE | RAI1 SPERA NELL’EFFETTO PRETTY WOMAN E SI AFFIDA A JENNIFER LOPEZ

L’attesa è finita: Rai1 porta per la prima volta in prima serata “Un Amore a 5 Stelle”, la commedia cult con Jennifer Lopez, definita la versione newyorkese di “Pretty Woman”. Un debutto che promette emozioni e divertimento, con l’obiettivo di catturare il pubblico come mai prima d’ora. Com’è noto, il film ha già conquistato numerosi passaggi televisivi, ma ora, grazie alla scelta della Tv di Stato, si prepara a lasciare il segno anche nel cuore degli spettatori italiani.

“Un Amore a 5 Stelle” per la prima volta su Rai1. La Tv di Stato ha acquistato i diritti della commedia cult con Jennifer Lopez e la presenta come la versione newyorkese di “Pretty Woman”. Così annuncia infatti una nota ufficiale di Viale Mazzini. “Un Amore a Cinque Stelle”, film che Rai1 propone in prima serata lunedì 16 giugno alle 21.30, ha avuto tanti passaggi in tv, mai in Rai. Lo ricordiamo decine di volte tra La7, Nove e Tv8, ora è la volta del grande pubblico della rete più vista dagli italiani. Intanto ripassiamo la trama e il cast di “Un Amore a 5 Stelle”. Marisa è una donna indipendente, intelligente e molto bella, impiegata come cameriera in un lussuoso hotel di Manhattan. 🔗 Leggi su Bubinoblog