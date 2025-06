UN AMORE A 5 STELLE | RAI1 SPERA NELL’EFFETTO PRETTY WOMAN E SI AFFIDA A JENNIFER LOPEZ

Un amore a 5 stelle conquista il palinsesto di Rai1, portando sul piccolo schermo una commedia cult con Jennifer Lopez. La rete di Stato spera di replicare l’effetto “Pretty Woman” e sorprendere il pubblico con questa novità in prima serata. Un film mai visto in Rai prima d’ora, pronto a regalare emozioni e risate. Non perdete l’appuntamento di lunedì 16 giugno alle 21.30, perché questa è una serata da non perdere.

“Un Amore a 5 Stelle” per la prima volta su Rai1. La Tv di Stato ha acquistato i diritti della commedia cult con Jennifer Lopez e la presenta come la versione newyorkese di “Pretty Woman”. Così annuncia infatti una nota ufficiale di Viale Mazzini. “Un Amore a Cinque Stelle”, film che Rai1 propone in prima serata lunedì 16 giugno alle 21.30, ha avuto tanti passaggi in tv, mai in Rai. Lo ricordiamo decine di volte tra La7, Nove e Tv8, ora è la volta del grande pubblico della rete piĂą vista dagli italiani. Intanto ripassiamo la trama e il cast di “Un Amore a 5 Stelle”. Marisa è una donna indipendente, intelligente e molto bella, impiegata come cameriera in un lussuoso hotel di Manhattan. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - UN AMORE A 5 STELLE: RAI1 SPERA NELL’EFFETTO PRETTY WOMAN E SI AFFIDA A JENNIFER LOPEZ

In questa notizia si parla di: amore - stelle - rai1 - pretty

Tempesta d’amore: triangoli, salvataggio di Larissa e lotta per l’hotel a cinque stelle - Le anticipazioni della ventunesima stagione di Tempesta d’Amore dalla Germania svelano triangoli amorosi, salvataggi drammatici di Larissa e la lotta per il controllo di un hotel a cinque stelle.

Alle 21.30 "Un amore a 5 stelle" di Wayne Wang con Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson, Stanley Tucci, Bob Hoskins | Marisa madre single, cameriera in un hotel a 5 stelle di Manhattan, aspira a una condizione migliore per sé e per suo figlio Vai su Facebook

Un amore a cinque stelle con Jennifer Lopez e Ralph Fiennes; Un amore a 5 stelle, stasera in tv il Pretty Woman di Jennifer Lopez; UN AMORE A 5 STELLE | RAI1 SPERA NELL’EFFETTO PRETTY WOMAN E SI AFFIDA A JENNIFER LOPEZ.

Un amore a 5 stelle, stasera in tv il Pretty Woman di Jennifer Lopez - Dieci anni dopo l'incontro tra Edward e Vivian sull'Hollywood Boulevard, nel 2002 sono la superstar Jennifer Lopez e Ralph Fiennes a dar vita a una ... Da ciakmagazine.it

Un amore a cinque stelle stasera in tv lunedì 16 giugno su Rai 1: trama e cast del film con Jennifer Lopez - È Un amore a cinque stelle, film che Rai 1 propone in prima serata lunedì 16 giugno alle 21. corrieredellumbria.it scrive