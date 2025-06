Un amore a 5 stelle in tv il film basato sulla vera storia di Marisa Ventura e il ricco Christopher Marshall | trama e cast

Stasera su Rai Uno, preparatevi a lasciarvi conquistare da "Un amore a 5 Stelle", la commedia romantica ispirata alla vera storia di Marisa Ventura e Christopher Marshall. Con Jennifer Lopez nel ruolo principale, questa pellicola brillante vi porterĂ tra sogno e realtĂ , tra passione e glamour. Scoprite tutti i dettagli sulla trama e il cast di questa emozionante vicenda che ha incantato il pubblico. Non perdete questa serata all'insegna dell'amore e delle stelle.

In onda su Rai Uno questa sera, 16 giugno, "Un amore a 5 Stelle", una commedi super romantica con protagonista Jennifer Lopez. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla pellicola.

