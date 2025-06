Un aiuto per il clown che fa sorridere i bambini in difficoltà | è la raccolta ' Un sorriso per Grisù'

Scopri come puoi fare la differenza con "Un sorriso per Grisù", la campagna di raccolta fondi ideata dal Fiat 500 Club Italia di Pisa. Con il cuore aperto, questa iniziativa mira a sostenere le attività solidali del clown Grisù, che porta gioia e conforto ai bambini in difficoltà. Un piccolo gesto può trasformare un sorriso in un dono prezioso: unisciti a noi e contribuisci a rendere il mondo un posto più sereno.

Si chiama 'Un sorriso per Grisù' la campagna di raccolta fondi attivata dal fiduciario del Coordinamento di Pisa del Fiat 500 Club Italia, Vincenzo Abbondanza, nata con lo scopo di sostenere le molteplici attività solidali del clown ponsacchino Grisù, al secolo Marco Salutini, macellaio alla Coop.