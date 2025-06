Un aereo interrompe la festa dei tifosi del Boca in spiaggia cala il silenzio | è uno sfottò del River

Un’esplosione di gioia sulla spiaggia si trasforma in un istante in silenzio totale quando un aereo con uno sfottò del River Plate interrompe la festa dei tifosi del Boca Juniors. La tensione sale, ma l’attesa di una risposta pronta a riaccendere l’allegria è palpabile. Cosa succederà ora? Continua a leggere e scopri come questa sfida si trasformerà in un epico momento di passione e rivincita.

I tifosi del Boca Juniors fanno festa in spiaggia in vista dell'esordio al Mondiale per Club 2025 ma dal cielo arriva lo sfottò dei rivali del River Plate: il silenzio prima della risposta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

