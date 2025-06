Un 17enne ucciso in cucina al banchetto in masseria

Un tragico evento scuote il Casertano: un ragazzo di appena 17 anni è stato brutalmente ucciso durante un banchetto in una masseria, mentre si trovava in cucina come rinforzo alla brigata. Un episodio che solleva numerosi interrogativi sulla sicurezza e sulle circostanze di questa drammatica perdita. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa triste vicenda.

L'omicidio nel Casertano, il giovane forse presente al lavoro solo come rinforzo alla brigata di cucina titolare L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Un 17enne ucciso in cucina al banchetto in masseria

Lite al ristorante finisce a coltellate: 17enne ucciso in cucina da un collega, due feriti - Una tranquilla serata in un ristorante si trasforma in tragedia: un violento diverbio tra colleghi in cucina sfocia in un omicidio brutale, lasciando sgomenta la comunità di Sant'Angelo in Formis.

