Un 17enne si tuffa nell’Adda e non riemerge | riprese le ricerche dei soccorritori

Tragedia al fiume Adda: un giovane di 17 anni si è tuffato e non è più riemerso, scatenando una corsa contro il tempo dei soccorritori. I testimoni raccontano di un salto fatale nelle acque tumultuose del canale del Linificio, a Cassano d’Adda. Le ricerche, sospese e riprese più volte, continuano nel tentativo di ritrovare il ragazzo e fare luce su questa drammatica vicenda.

Sono riprese le ricerche del 17enne che si è tuffato nell’ Adda senza più riemergere. Il fatto è avvenuto ieri, domenica 15 giugno, verso le 18 a Cassano d’Adda, comune della Città metropolitana di Milano. Secondo alcuni testimoni, il giovane si è buttato in acqua ed è stato trascinato via dalla corrente del canale del Linificio, nelle vicinanze della vecchia centrale dello stabilimento fluviale. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco del Nucleo speleo alpino fluviale (Saf) e i sommozzatori, ma le operazioni esano state interrotte a causa di un violento acquazzone che si è abbattuto sulla zona, rendendo l’acqua ancora più torbida per la presenza di fango. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it