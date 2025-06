Umbria arrestato pedofilo ricercato in tutta Europa

Un'operazione di cooperazione internazionale ha portato all'arresto di un pericoloso pedofilo belga, ricercato in tutta Europa. I Carabinieri di Ferentillo hanno fermato un cinquantaduenne, condannato nel Regno Unito a 13 anni di reclusione, dimostrando ancora una volta come la collaborazione tra forze di polizia possa fare la differenza nella lotta contro la criminalità . È un esempio di impegno e determinazione per tutelare la sicurezza di tutti.

Un cinquantaduenne belga è stato arrestato dai Carabinieri di Ferentillo, in esecuzione di un mandato di cattura emesso dalle autorità britanniche, al termine di un'attività di cooperazione internazionale di polizia. L'uomo è stato condannato in via definitiva nel Regno Unito a 13 anni di.

