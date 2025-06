Ultim’ora – Juventus è addio | c’è l’annuncio ufficiale

In un clima di emozioni contrastanti, la Juventus annuncia ufficialmente l'addio di un protagonista importante dopo tre anni di successi e sfide. Dopo il commovente addio di Giuntoli, i bianconeri si preparano a una nuova fase di cambiamenti, con la conferma di Tudor sulla panchina e la necessità di rinnovare la rosa per affrontare le prossime sfide. La Vecchia Signora è pronta a scrivere un nuovo capitolo, puntando a consolidare il suo prestigio.

In casa Juventus c'è l'annuncio ufficiale: saluterà i bianconeri dopo tre anni. Secondo addio dopo quello di Giuntoli. In casa Juventus è tempo di rivoluzione, dopo un'annata in cui la squadra bianconera è riuscita ad ottenere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, all'ultima giornata. La Vecchia Signora ha confermato Tudor come allenatore per almeno i prossimi due anni, ora è necessario rivedere la rosa bianconera, in vista della prossima stagione, per cercare di migliorare sempre di più. Nel frattempo, arrivano cambiamenti all'interno della dirigenza, con Giuntoli che dopo sole due stagioni ha salutato: nella giornata odierna, è arrivato un altro annuncio ufficiale di un saluto.

