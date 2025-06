Ultim' ora

Ultim'ora: il premier israeliano Netanyahu sorprende annunciando che non esclude l'eliminazione della Guida suprema iraniana Khamenei, sostenendo che tale mossa potrebbe mettere fine al conflitto e non peggiorarlo. In risposta alle voci sul veto di Trump al piano israeliano, Netanyahu afferma con fermezza: "Non lo aggraverà, ma vi porrà fine". Queste dichiarazioni alimentano ulteriori tensioni in una regione già instabile.

