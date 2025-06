Ultimissime Inter LIVE | club infastidito dalla situazione Calhanoglu le parole di Zanetti e de Vrij

Se sei un appassionato nerazzurro, non puoi perderti le ultime notizie in tempo reale sull’Inter. Dalle parole di Zanetti e De Vrij alle tensioni con Calhanoglu, la redazione di Inter News 24 ti tiene aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo interista. Scopri i dettagli e resta sempre un passo avanti: l’attualità nerazzurra ti aspetta!

Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 16 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 15 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di SABATO 14 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 13 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 12 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 16 GIUGNO. De Vrij suona la carica: «La finale di Champions è alle spalle, Chivu mi ha fatto subito una buona impressione! Per il Mondiale sarà importante quella cosa». 🔗 Leggi su Internews24.com