ULTIMA CHIAMATA per i Commissari Esterni agli Esami di Stato 2025 Docentiit

Sei un docente della Scuola Secondaria di II grado e desideri contribuire a uno degli eventi più importanti dell’anno scolastico? La scadenza per inviare la tua MAD come Commissario Esterno agli Esami di Stato 2025 è ormai vicina: il 16 giugno 2025! Non perdere questa occasione, poiché molti rinunciano o risultano assenti dopo le nomine ufficiali. Vuoi essere protagonista di questa grande sfida? Continua a leggere e preparati all’ultimo step!

Lettera del Dirigente Scolastico ai Presidenti, ai Commissari e ai Candidati agli Esami di Stato Giunga un fervido e sentito augurio di buon lavoro a tutti i Presidenti e i Commissari d’Esame di Stato per l’anno scolastico 2024/2025, operanti nel Polo Liceale di Vai su Facebook

#Maturità2025, online le commissioni dell’Esame conclusivo del II ciclo di istruzione! Qui il motore di ricerca delle commissionihttps://matesami.pubblica.istruzione.it Qui il sito dedicato agli #EsamidiStato2025 https://istruzione.it/esami-di-stato/ Qui tutt Vai su X

Esame di Stato 2025: tutti i nomi dei commissari e presidenti di commissione - Saranno circa settemila gli studenti umbri delle scuole superiori che a partire dal 18 giugno dovranno affrontare l’esame di Stato. Scrive umbria24.it