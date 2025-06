Uliveto di pensionato danneggiato da un misterioso incendio | 120 gli alberi devastati dal fuoco

Un incendio misterioso ha devastato un uliveto di 120 alberi in contrada Mazzarino a Ribera, lasciando il proprietario, un pensionato di 75 anni, sconvolto e senza parole. Il danno, ancora da quantificare, rappresenta un duro colpo per l’uomo che ha affidato alla denuncia ai carabinieri la speranza di far luce sull’accaduto. La domanda resta: chi si cela dietro questa devastazione e quale sarà il destino di quel patrimonio?

Incenerito un uliveto - composto da ben 120 alberi - in contrada Mazzarino a Ribera. Danni ingenti - non quantificati, ma decisamente importanti - per il proprietario dell'appezzamento di terreno: un pensionato settantacinquenne che ha presentato denuncia ai carabinieri. Non si sa quando.

