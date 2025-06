Ufo e dischi volanti | i miti creati dalla Cia per sperimentare armi e controllare i cervelli

Ma si tratta di svelare come gli strumenti dell’industria militare abbiano alimentato un gigantesco inganno, forse per sperimentare nuove armi o manipolare le menti. La storia degli UFO diventa così un affascinante esempio di come la realtà possa essere distorta, creando miti destinati a nascondere verità più oscure e complesse, e ci invita a riflettere sulle vere motivazioni dietro queste storie misteriose.

Negli Stati Uniti, la questione degli UFO non è solo una faccenda da appassionati di fantascienza. È – da sempre – uno strumento di disinformazione. A ricordarcelo oggi è il Wall Street Journal, che ha portato alla luce una serie di operazioni dell'aeronautica statunitense (USAF) condotte deliberatamente per alimentare il mito degli extraterrestri. Non si tratta di confutare l'esistenza di altre forme di vita – ipotesi affascinante ma ancora senza prove – bensì di smascherare l'uso politico delle "bufale spaziali" da parte delle istituzioni militari. L'obiettivo? Deviare l'attenzione dell'opinione pubblica e coprire la sperimentazione di nuove armi.

