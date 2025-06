Uffizi smantellamento della gru causa chiusura parziale Ingresso garantito con nuovi accessi

Da oggi, il prestigioso scenario di Firenze si trasforma: il piazzale degli Uffizi sarà chiuso temporaneamente per consentire lo smantellamento di una gru, garantendo comunque l'accesso ai visitatori attraverso nuovi ingressi. Questa operazione, prevista fino al 19 giugno, rappresenta un passo importante per migliorare l’esperienza museale e la sicurezza. Restate aggiornati, perché l’arte e la cultura non si fermano mai, nemmeno durante i lavori di restyling.

FIRENZE – Il piazzale davanti alla Galleria degli Uffizi sarà chiuso al pubblico da oggi (16 giugno) a giovedì 19. Questa sospensione, che durerà quattro giorni, è necessaria per permettere lo smantellamento della gru attualmente installata nell’area. Le operazioni di rimozione della gru sono iniziate senza interruzioni nella notte scorsa. Il piazzale resterà chiuso fino a giovedì 19 giugno, salvo eventuali proroghe legate a condizioni meteorologiche avverse. Nonostante la chiusura del piazzale, i visitatori potranno comunque accedere alla Galleria seguendo percorsi alternativ i, con ingressi disponibili da via della Ninna, via Lambertesca e Lungarno Anna Maria Luisa de’ Medici. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: uffizi - smantellamento - causa - chiusura

Uffizi, è partita la rimozione della gru.

