Alessandro Antonello, ex AD dell’Inter, intraprende una nuova avventura in Europa approdando al Marsiglia come Direttore Generale. Dopo un decennio di successi in Italia, questa scelta segna il suo ingresso nel calcio francese, portando con sé competenza e determinazione. In una piazza ricca di storia e passione, Antonello si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, affiancato da un altro italiano in panchina, Roberto De Zerbi, accostato proprio all’Inter per ...

Alessandro Antonello, ex AD dell’Inter, è appena approdato in una nuova squadra europea. Il dirigente non resterà in Italia. Questa la scelta. UFFICIALE – Alessandro Antonello è il nuovo Direttore Generale del Marsiglia. Il dirigente sportivo italiano, reduce dalla decennale esperienza all’Inter, vivrà così la sua prima esperienza in Francia. Lì troverà un altro italiano, in panchina, ossia quel Roberto De Zerbi accostato proprio all’Inter per rimpiazzare Simone Inzaghi. Ciò non si è poi concretizzato, con il foggiano che è rimasto al Marsiglia per provare a ridurre progressivamente il distacco dal PSG in Campionato. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – Nuova esperienza per Antonello: non in Italia!

