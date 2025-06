UFFICIALE – Empoli svelato il nuovo allenatore! Guido Pagliuca firma fino al 2027 con i toscani Sarà il post D’Aversa

L'Empoli ha ufficialmente annunciato Guido Pagliuca come nuovo allenatore, siglando un contratto fino al 2027. Dopo l’addio di D’Aversa e la retrocessione in Serie B, i toscani puntano su un volto fresco e determinato per risollevare le sorti della squadra. La scelta di Pagliuca rappresenta un passo strategico verso un futuro ambizioso, annunciando così una nuova fase carica di speranze e sfide.

Empoli, svelato il nuovo allenatore! Guido Pagliuca firma fino al 2027 con i toscani. SarĂ il post D’Aversa Con la retrocessione in Serie B arrivata nell’ultima giornata della passata stagione, e l’addio alla guida della Prima squadra di D’Aversa, l’Empoli ha avviato la ricerca per il nuovo allenatore che avrebbe avuto il compito di riportare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - UFFICIALE – Empoli, svelato il nuovo allenatore! Guido Pagliuca firma fino al 2027 con i toscani. SarĂ il post D’Aversa

