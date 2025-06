Ufficiale Baturina è un calciatore del Como | contratto fino al 2030

Il Como 1907 rafforza il suo organico con un colpo di mercato che fa parlare di sé: Martin Baturina, talento croato, ha firmato un contratto preliminare fino al 2030. Un investimento ambizioso che testimonia la volontà dei biancoblù di puntare in alto e costruire un futuro di successi. Con la firma ufficiale prevista per il prossimo luglio, i tifosi si domandano già quali meraviglie ci riserverà questa nuova avventura.

Come anticipato nei giorni scorsi, i biancoblu hanno messo a segno un gran colpo di mercato. Ora l'annuncio ufficiale con cui il Como 1907 ha reso nota la firma del contratto preliminare con il calciatore croato Martin Baturina, che diventerà un giocatore lariano a partire dal 1° luglio 2025. Il. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Ufficiale, Baturina è un calciatore del Como: contratto fino al 2030

Como, ufficiale l'arrivo di Baturina: tutti i dettagli. Fabregas: "Ha la personalità per far accadere le cose nei momenti chiave"

