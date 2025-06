Ufficiale Baturina è un calciatore del Como | contratto fino al 2030

Il Como 1907 dà il benvenuto a un colpo da novanta: Martin Baturina, talento croato, ha firmato un contratto fino al 2030. Questo accordo rappresenta un investimento strategico per la squadra, consolidando le ambizioni biancoblu nel prossimo futuro. L’arrivo del calciatore promette entusiasmo e nuove opportunità, mentre i tifosi attendono impazienti di vederlo in campo. La stagione si preannuncia ricca di emozioni e grandi sfide.

Come anticipato nei giorni scorsi, i biancoblu hanno messo a segno un gran colpo di mercato. Ora l'annuncio ufficiale con cui il Como 1907 ha reso nota la firma del contratto preliminare con il calciatore croato Martin Baturina, che diventerà un giocatore lariano a partire dal 1° luglio 2025. Il. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Ufficiale, Baturina è un calciatore del Como: contratto fino al 2030

Como, ufficiale l'arrivo di Baturina: tutti i dettagli. Fabregas: "Ha la personalità per far accadere le cose nei momenti chiave" - Il trasferimento di Martin Baturina al Como segna un nuovo capitolo emozionante per il club e i suoi tifosi.

