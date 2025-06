Ue manca l’unanimità sullo stop al gas russo | intesa a 25 Stati

Manca l’unanimità tra i 27 Stati membri dell’UE sul piano di Bruxelles per ridurre gradualmente le importazioni di gas e petrolio dalla Russia. Durante il Consiglio dell’Energia a Lussemburgo, l’assenza di un accordo unanime, soprattutto a causa del veto di Ungheria e Slovacchia, blocca la ratifica ufficiale delle misure di sicurezza energetica. La questione rimane cruciale per il futuro energetico e geopolitico dell’Europa, lasciando aperti molti interrogativi sul percorso da seguire.

Durante il Consiglio Ue sull'Energia svoltosi a Lussemburgo, i ministri europei non sono riusciti a raggiungere l'unanimità sull'intesa in tema di sicurezza energetica, in particolare sul punto riguardante il sostegno al piano di Bruxelles per ridurre progressivamente l'importazione di gas e petrolio dalla Russia. Il no di Ungheria e Slovacchia ha bloccato l'approvazione all'unanimità del documento. Il piano dell'Ue per eliminare le importazioni di gas russo. Nonostante l'opposizione di Budapest e Bratislava, la presidenza di turno del Consiglio, attualmente affidata alla Polonia, ha deciso di procedere comunque adottando il testo con il supporto degli altri 25 Stati membri.