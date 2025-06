Ue | la Russia non può fare da mediatore in Medio Oriente

In un contesto di crescente tensione in Medio Oriente, l'Unione Europea respinge con fermezza l'idea che la Russia possa fungere da mediatore affidabile tra Iran e Israele. La recente alleanza tra Mosca e Teheran, che coinvolge anche questioni di politica estera e difesa, rafforza questa posizione. Ma quali sono le implicazioni di questa presa di posizione per il futuro della regione? Scopriamolo insieme.

Milano, 16 giu. (askanews) - L'Ue afferma che la Russia non ha alcuna credibilità come potenziale mediatore tra Iran e Israele, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito che il leader del Cremlino Vladimir Putin potrebbe svolgere un ruolo. " Ricordiamo anche il recente accordo di partenariato tra Russia e Iran, che segnala un approfondimento della cooperazione in molteplici ambiti, tra cui la politica estera e la difesa. Alla luce di ciò, la Russia non può essere un mediatore obiettivo", ha dichiarato Anouar El Anouni, potavoce dell'Unione Europea.

Israele: ¬ęControlliamo lo spazio aereo di Teheran¬Ľ. L'Ue: ¬ęPutin¬†non pu√≤ essere mediatore, non √® obiettivo¬Ľ. Voci di un salvacondotto per Khamenei (in Russia) |¬†Il giallo del veto Usa sull'ayatollah - Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano, con scontri che hanno gi√† causato numerose vittime e un clima di incertezza globale.

La Cina come la Russia, preoccupate dell'escalation militare in Iran, un Paese con cui hanno entrambe le potenze stretti rapporti, anche economici. In particolare, il Cremlino punta a porsi come mediatore, con il benestare statunitense La corrispondente Liana Vai su X

Il vicepremier Salvini a RTL 102.5: "Putin mediatore tra Iran e Israele, come dice Trump? Mi piacerebbe molto" (ho riascoltato 2 volte, √® andata pi√Ļ o meno cos√¨): ‚Äď Salvini: "L'idea di avere Putin come mediatore? Beh, questo vorrebbe dire che finisce il conflitto i Vai su Facebook

Guerra Israele-Iran, la Russia si propone di fare da‚Ķ mediatore - Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, sottolinea la volontà della Russia di fare da mediatore nella guerra fra Israele e Iran ... Lo riporta strettoweb.com

Il caso. L'ultimo paradosso: perché Putin può diventare il vero mediatore in Iran - Il convitato di pietra al G7 in Canada è il presidente russo, che ha rapporti storici con gli ayatollah e recentemente si è riavvicinato a Netanyahu. Riporta msn.com