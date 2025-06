Ue Cingolani | Autonomia strategica? Un’Europa frammentata è meno forte

L'autonomia strategica dell’Europa è un obiettivo ambizioso ma essenziale in un contesto internazionale sempre più complesso. Con 27 stati membri e eserciti diversi, l’Unione rischia di perdere forza e coesione. Tuttavia, la strada verso una difesa condivisa richiede un percorso rapido e deciso, capace di creare un embrione di unità. Solo così l’Europa potrà affermarsi come attore globale saldo e resiliente.

"L'obiettivo dell'autonomia strategica per l'Europa? È chiaro che un'Europa frammentata su 27 stati membri, con 27 eserciti, ognuno con le sue piattaforme, è meno forte di un'Europa coordinata e sinergica. È chiaro che non si fa in un momento, gli Stati hanno prerogative di sovranità nazionale però richiede un percorso rapido per riuscire a creare almeno un embrione per riuscire a coordinare uno spazio europeo della difesa" così l'amministratore delegato di Leonardo a margine della firma dell'accordo per la joint venture tra l'azienda italiana e i turchi di Baykar per la produzione di droni. L'accordo tra Leonardo e Baykar.