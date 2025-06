Ue Bersani | Pd in piazza contro riarmo? Non si può essere d’accordo

Pierluigi Bersani si schiera contro il riarmo europeo, sottolineando l'importanza di una posizione condivisa. Alla presentazione del libro di Federico Fornaro, il leader dem ha evidenziato come non si possa essere d’accordo con un piano di riarmo che rischia di alimentare tensioni e conflitti. La sua voce si unisce al coro di chi chiede dialogo e diplomazia, lasciando intendere che la strada della pace deve prevalere sulle armi.

Se il PD deve partecipare alla manifestazione del 21 giugno contro il piano di riarmo Ue? Non so quali contenuti abbia ma certamente con questo programma di riarmo non si può essere d’accordo”. Così Pierluigi Bersani, alla presentazione del libro di Federico Fornaro “Una democrazia senza popolo” alla Camera dei Deputati. Bersani ha quindi esposto la sua opinione anche sul fronte iraniano: “Non mi piacciono gli Ayatollah ma ancora meno mi piace la guerra. Credo che né Netanyahu, il massacratore di Gaza, né il suo amico Trump abbiamo diritto alcuno di raccontarci che si porta la pace e la libertà con le bombe fuori dal diritto internazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ue, Bersani: “Pd in piazza contro riarmo? Non si può essere d’accordo”

