Udinese settimana decisiva per decidere il futuro della proprietà | rinviato l’incontro tra la famiglia pozzo e il fondo Guggenheim

La settimana che sta per cominciare potrebbe segnare un turning point cruciale per il futuro dell'Udinese. La trattativa tra la famiglia Pozzo e il fondo Guggenheim, inizialmente programmata in Lussemburgo, è stata rinviata, lasciando aperti numerosi scenari. Il club friulano si trova ora al centro di un'epoca di cambiamenti, e le prossime ore saranno decisive per definire il destino della squadra e della sua gestione futura.

Udinese, rimandato l’incontro tra la famiglia Pozzo e il fondo Guggenheim per il passaggio di proprietĂ La settimana appena iniziata potrebbe essere decisiva per il futuro dell’Udinese. Come riportato da Il Gazzettino del Friuli Venezia Giulia, l’incontro previsto in Lussemburgo per formalizzare la cessione del club è stato rinviato di qualche giorno, segnale di un’intesa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Udinese, settimana decisiva per decidere il futuro della proprietĂ : rinviato l’incontro tra la famiglia pozzo e il fondo Guggenheim

In questa notizia si parla di: incontro - udinese - settimana - decisiva

Napoli, c'è il sì di Lucca: incontro per l'intesa con l'Udinese. E intanto partono i contatti con Nunez - Il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo di grandi ambizioni, con l’attenzione rivolta all’intesa con l’Udinese e i primi contatti per Nunez.

Juanlu Sanchez-Napoli: la prossima settimana può essere decisiva Secondo Matteo Moretto, il Napoli e il Siviglia avrebbero sostenuto colloqui costanti nelle ultime ore, forti soprattutto del 'si' del calciatore Dalla Spagna chiedono 16 milioni: il Napoli può Vai su Facebook

Il Gazzettino: Cessione, la settimana delle scelte; Udinese, la nuova era si avvicina: settimana decisiva per il closing; Udinese, la nuova era si avvicina: settimana decisiva per il closing.

Lucca-Napoli, ci siamo: fissato incontro decisivo con l’Udinese. La cifra – GdS - Napoli e Udinese hanno un nuovo incontro in programma in settimana per cercare un’intesa definitiva per il trasfer ... Si legge su informazione.it

Udinese – Pozzo ha firmato? Incontro decisivo per la cessione: il punto - La cessione dell'Udinese è oramai alle porte e nel corso delle ultime ore sta andando in scena un incontro decisivo in Lussemburgo ... Come scrive msn.com