Udine all' avanguardia con il primo master per strumentisti di sala operatoria in area ostetrica e ginecologica

Udine si distingue ancora una volta, aprendo le porte all’innovazione nel settore sanitario con il primo master dedicato agli strumentisti di sala operatoria in area ostetrica e ginecologica. Questo prestigioso percorso, promosso dall’Università di Udine sotto la guida della professoressa Lorenza Driul, mira a formare professionisti altamente specializzati, pronti a migliorare la qualità delle cure. L’obiettivo è ambizioso quanto necessario: formare personale...

Al via il primo master per "Strumentisti di sala operatoria – area ostetricaginecologica", un percorso formativo d'eccellenza attivato dal dipartimento di Medicina dell'Università di Udine, diretto dalla professoressa Lorenza Driul. L'obiettivo è ambizioso quanto necessario: formare personale.

