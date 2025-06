Ucraina Russia chiederà a Kiev di distruggere armi occidentali per porre fine alla guerra

La tensione tra Russia e Ucraina si intensifica, con Mosca che chiede a Kiev di smantellare le armi occidentali come condizione per un possibile cessate il fuoco. Un importante segnale di quanto la questione armamentistica resti cruciale nel conflitto, minacciando la stabilitĂ regionale e globale. La strada verso la pace sembra ancora irta di ostacoli, mentre gli sforzi diplomatici cercano di trovare una soluzione duratura.

(Adnkronos) – La Russia insisterĂ affinchĂ© l'Ucraina smantelli e distrugga tutte le armi fornite dall'Occidente come parte di un eventuale accordo di cessate il fuoco. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko in un'intervista al quotidiano statale Izvestia.  "Gli armamenti di Kiev rappresentano un'enorme minaccia per la sicurezza degli stessi Stati occidentali . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

