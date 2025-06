Ucraina nuovi scambi salme Continuano attacchi

Non si ferma la dolorosa guerra in Ucraina, con nuovi scambi di salme tra Kiev e Mosca che offrono un barlume di speranza in un contesto segnato da continui attacchi. Mentre il conflitto prosegue, le negoziazioni rappresentano un passo importante verso una possibile de-escalation, anche se le tensioni restano alte. La situazione rimane incerta, e il mondo osserva con attenzione ogni sviluppo.

Guerra in Ucraina. È andato in porto il nuovo scambio delle salme dei soldati adulti, frutto di un accordo tra Kiev e Mosca.

Russia, Ucraina e il traffico delle salme dei caduti. Una vergogna in più in questa guerra - una vergogna senza precedenti: il traffico illecito delle salme dei caduti. Mentre le trincee si insanguinano e i droni solcano il cielo, dietro le quinte di questa guerra si consuma una crudeltà che lascia senza parole.

Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, nei giorni scorsi il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha lanciato una proposta per la pace: evitare l’espansione a Est della NATO e garantire la neutralità dell’Ucraina Vai su Facebook

Tra Ucraina e Russia scambio caduti, ma si continua a combattere; Consegnate a Kiev le salme di altri 1.245 soldati ucraini caduti in guerra; La strategia russa per i negoziati: missili e droni sull’Ucraina.

Tra Ucraina e Russia scambio caduti, ma si continua a combattere - Kiev accusa Mosca di avere volutamente complicato il processo di identificazione dei corpi restituendoli gravemente mutilati.

Putin a Trump: «Pronto a continuare colloqui dopo 22 giugno» - Le notizie di sabato14 giugno sul conflitto in Ucraina, in diretta.