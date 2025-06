Ucraina attacchi russi nella notte Mosca preme a est

La notte ha portato nuovi attacchi russi in Ucraina, mentre Mosca intensifica la pressione a est, nel tentativo di avanzare nella regione di Sumy. La guerra, che dura ormai oltre tre anni, si fa sempre più intensa e imprevedibile, con il fronte orientale sotto crescente stress. Un conflitto che continua a scuotere l’intera regione e coinvolge il mondo intero, mantenendo alta l’attenzione su sviluppi e rischi imminenti.

In Ucraina la guerra continua ininterrottamente da oltre 3 anni, l’esercito russo prova ora a sfondare nella regione di Sumy lungo la linea del fronte orientale. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, attacchi russi nella notte. Mosca preme a est

In questa notizia si parla di: ucraina - attacchi - russi - notte

Russia ignora il cessate il fuoco: continuano gli attacchi in Ucraina - La Russia ignora l'appello per un cessate il fuoco, continuando a lanciare attacchi in Ucraina nonostante l'offerta di una tregua dal 12 maggio.

#Ucraina Massicci attacchi di droni russi su #Kiev nella notte. Raid anche su strutture mediche nella cittĂ portuale di #Odessa Vai su X

Notte di bombe sull'Ucraina, 5 morti Ancora una notte di pesanti attacchi russi sull'Ucraina, in particolare su Kharkiv. Rinviato lo scambio di... Vai su Facebook

Ucraina, attacchi russi nella notte. Mosca preme a est; Guerra Ucraina Russia, ancora raid di Mosca: almeno 3 morti a Kharkiv; Guerra Ucraina - Guerra Ucraina - Russia, le news dell’11 giugno. Domani scambio di prigionieri feriti tra Mosca e Kiev.

Guerra ucraina, attacco russo su Kiev e Odessa: bombardamento nella notte, il più pesante da inizio conflitto. Due morti e tredici feriti - Guerra ucraina, le ultime notizie di oggi martedì 10 giugno 2025. Riporta ilmattino.it

Ucraina: raid russi nella notte su Kiev e Odessa, un morto e 8 feriti - La capitale ucraina è stata colpita da un “massiccio” attacco di droni russi, ha dichiarato il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Secondo ilsole24ore.com