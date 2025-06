Ucciso nella cucina del ristorante c' è un sospettato Procura indaga per omicidio volontario

Una tragedia scuote la tranquilla comunità di Sant’Angelo in Formis: un giovane di 17 anni è stato ucciso nella cucina del ristorante C 232, e la procura ha aperto un’indagine per omicidio volontario. I carabinieri di Capua, sotto la guida dei pubblici ministeri Mariangela Condello e Gionata Fiore, stanno scavando a fondo per fare luce su questo dramma. Le autorità lavorano senza sosta, determinati a scoprire la verità e fare giustizia.

Proseguono le indagini dei carabinieri di Capua, coordinate dai pubblici ministeri Mariangela Condello e Gionata Fiore, per il delitto di un 17enne avvenuto nella cucina della Masseria Adinolfi, a Sant'Angelo in Formis, nel tardo pomeriggio di domenica.

