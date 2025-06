Ucciso a 17 anni nel ristorante a Capua fermato l'aiuto cuoco 21enne La lite per errori ai fornelli

Una tragica sera a Capua, dove un giovane di appena 17 anni ha perso la vita durante una lite tra colleghi in un ristorante. La Procura ha fermato il 21enne Pranto Hawlader, sospettato di aver causato la tragedia. Le indagini sono in corso per far luce su un episodio che ha scosso tutta la comunità. Continuiamo a seguire gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha emesso il fermo per il 21enne Pranto Hawlader: è accusato dell'omicidio del 17enne Alagie Sabally, ucciso durante un litigio nella masseria Adinolfi a Capua (Caserta). 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: capua - ucciso - 21enne - anni

Omicidio a Capua: 17enne gambiano ucciso a coltellate durante lite in masseria - Una tragedia scuote Capua: un ragazzo di soli 17 anni, Alagie Sabally, ha perso la vita a causa di una lite sfociata in violenza nella cucina di una masseria.

Con l'accusa di omicidio volontario è stato arrestato e recluso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere Salvatore Sannino, il 19enne accusato dell'omicidio del 18enne Nicola Mirti, ucciso ieri con due coltellate al torace dopo una lite sulla spiaggia di Varcatur Vai su Facebook

Ucciso a 17 anni nel ristorante a Capua, fermato l'aiuto cuoco 21enne. La lite per errori ai fornelli; Lite in cucina durante la cerimonia: 17enne ucciso a coltellate dal cuoco del ristorante; 17enne ucciso in ristorante masseria, fermato l'aiuto cuoco.

17enne ucciso in ristorante masseria, fermato l'aiuto cuoco - E' stato fermato dai carabinieri su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere il 21enne bengalese Pranto Hawlader, principale sospettato per l'omicidio di un 17enne originario del Gambia, Alagi ... ansa.it scrive

Lite nella cucina di una masseria a Capua, in provincia di Caserta: ucciso 17enne - È successo nella serata di ieri, domenica 15 giugno, nei locali della Masseria Adinolfi, a Sant'Angelo in Formis, frazione di Capua, in provincia di ... Come scrive tg.la7.it