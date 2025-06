Uccide la moglie ricoverata in un ospedale in provincia di Varese e si ammazza

Una tragedia sconvolge la tranquilla provincia di Varese: un uomo entra in ospedale ad Angera con una pistola nascosta, uccide la moglie ricoverata e poi si suicida. Un dramma che ha scosso tutta la comunità, lasciando dietro di sé dolore e domande senza risposta. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i carabinieri, che stanno facendo luce su questa drammatica vicenda. La cronaca si aggiunge a un quadro di dolore e mistero ancora da chiarire.

E' entrato in ospedale ad Angera, in provincia di Varese, con una pistola nascosta addosso e ha sparato alla moglie, che era ricoverata nella struttura, uccidendola. Quindi ha rivolto l'arma verso se stesso facendo fuoco e ammazzandosi. Tutto è avvenuto intorno alle 12 di oggi e ha coinvolto una coppia di anziani. Sul posto sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Gallarate e del reparto.

