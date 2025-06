Uccide la moglie ricoverata in ospedale poi si spara e si toglie la vita | omicidio suicidio a Varese

Una tragedia scuote Varese: un uomo, armato di pistola, entra in ospedale e uccide la moglie ricoverata, poi si spara, ponendo fine alla propria vita. Un gesto estremo che lascia senza parole tutta la comunità e apre uno squarcio nel cuore di chi conosceva le vittime. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda che solleva numerosi interrogativi sulla tragedia e sui motivi dietro questa scelta devastante.

Un uomo è entrato in ospedale con una pistola nascosta addosso e ha sparato alla moglie ricoverata nella struttura in provincia di Varese. Quindi ha rivolto l'arma verso se stesso facendo fuoco e togliendosi la vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: moglie - ricoverata - ospedale - vita

Otranto, anziano spara alla moglie e poi si suicida. La donna è ricoverata in gravissime condizioni - Tragedia ad Otranto, dove un uomo di 85 anni, Aldo Brigante, ha sparato alla moglie 82enne per poi togliersi la vita.

Francesco Campagna, infermiere dell'ospedale Villa Sofia di Palermo, avrebbe ucciso la moglie, Mary Bonanno, per poi togliersi la vita Vai su Facebook

Angera, entra in ospedale e uccide la moglie ricoverata con una pistola: poi si toglie la vita; Angera, entra in ospedale e uccide la moglie ricoverata: poi si toglie la vita; Spara alla moglie ricoverata in ospedale e la uccide, poi si toglie la vita: omicidio suicidio a Varese.

Va in ospedale, uccide la moglie ricoverata e poi si ammazza - E’ entrato in ospedale ad Angera ( Varese) con una pistola nascosta addosso e ha sparato alla moglie, che era ricoverata nella struttura, uccidendola. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Spara alla moglie in ospedale e poi si uccide: tragedia ad Angera (Varese) - Un drammatico episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi all’ospedale di Angera, in provincia di Varese. Riporta msn.com