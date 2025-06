Uccide la moglie ricoverata in ospedale e si suicida

Una tragedia sconvolgente scuote Angera: un uomo di 91 anni ha tolto la vita alla moglie ricoverata in ospedale e poi si è suicidato. Una vicenda drammatica che mette in luce le ombre che si celano dietro le apparenze di una quotidianità apparentemente tranquilla. La comunità e le autorità sono profondamente scosse da questa perdita improvvisa e dolorosa. Un caso che ci invita a riflettere sulla fragile linea tra speranza e disperazione.

AGI - Un uomo di 91 anni ha ucciso stamattina la moglie, di cinque anni più giovane, nell'ospedale di Angera (Varese) dov'era ricoverata nel reparto di medicina sub acuta. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, ha raggiunto la stanza della moglie e le ha sparato con una pistola di piccolo calibro. Subito dopo ha rivolto l'arma verso di sé, togliendosi la vita. Alla scena non avrebbero assistito testimoni. I sanitari, subito accorsi per il rumore degli spari, non sono riusciti a salvare marito e moglie. Su disposizione della Procura di Varese, i carabinieri della Compagnia di Gallarate e del Nucleo Investigativo provinciale stanno svolgendo gli accertamenti per fare luce anche sull'origine dell'arma, visto che l'omicida-suicida non ne risultava possessore. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Uccide la moglie ricoverata in ospedale e si suicida

