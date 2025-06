Uccide la moglie in ospedale e si spsra

Una tragedia sconvolge la tranquilla comunità di Angera: un anziano, entrato in ospedale con una pistola nascosta, ha sparato alla moglie ricoverata, poi si è tolto la vita. Una catena di eventi drammatici che solleva domande e riflessioni sulle cause profonde di questa disperazione. Le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura, sono ancora in corso per chiarire i motivi di questo terribile gesto.

14.15 E' entrato in ospedale ad Angera (Varese) con una pistola nascosta addosso e ha sparato alla moglie,ricoverata. Poi ha rivolto l'arma verso se stesso facendo fuoco e ammazzandosi. Erano una coppia di anziani. Indagano i Carabinieri coordinati dalla Procura.Le cause dell'omicidio-suicidio sono al vaglio. Potrebbe non trattarsi di una storia di crudeltà e maltrattamenti ma di disperazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

L'aggressione, avvenuta all'esterno di un luogo dedicato alla cura, ha sollevato preoccupazione per la sicurezza delle famiglie e ha messo in luce il dramma della violenza domestica, un fenomeno purtroppo ancora presente nella società.

