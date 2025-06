Uccide la moglie in ospedale e si spara

Una tragedia sconvolge Angera, Varese, dove un anziano ha ucciso la moglie in ospedale prima di togliersi la vita. Un gesto drammatico che solleva domande sulle motivazioni profonde, forse legate a disperazione più che a maltrattamenti. Le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura, cercano di fare luce su questa dolorosa vicenda, lasciando aperti molti interrogativi sulla fragilità umana e le sue derive più oscure.

14.15 E' entrato in ospedale ad Angera (Varese) con una pistola nascosta addosso e ha sparato alla moglie,ricoverata. Poi ha rivolto l'arma verso se stesso facendo fuoco e ammazzandosi. Erano una coppia di anziani. Indagano i Carabinieri coordinati dalla Procura.Le cause dell'omicidio-suicidio sono al vaglio. Potrebbe non trattarsi di una storia di crudeltà e maltrattamenti ma di disperazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

