Uccide il marito con un coltello da cucina dopo una lite furibonda

Una tragedia drammatica scuote Maracalagonis, nel Cagliaritano, dove una lite domestica si è trasformata in un tragico omicidio. La donna, in preda a un raptus, ha colpito il marito con un coltello da cucina, ferendolo gravemente. Nonostante i tentativi di soccorso, l’uomo di 61 anni non ce l’ha fatta. La vicenda solleva ancora una volta il tema della violenza in famiglia, un problema troppo spesso silenziato e sottovalutato.

Non ce l'ha fatta il 61enne accoltellato più volte dalla moglie in casa a Maracalagonis, nel Cagliaritano. Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 giugno la donna lo aveva colpito con un coltello da cucina su addome, schiena, braccia e gambe. Che cosa è successo L'uomo era riuscito a. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Uccide il marito con un coltello da cucina, dopo una lite furibonda

